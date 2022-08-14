Подоляк о визовом бане россиян: Это первый шаг к бунту в РФ
14.08.2022, 11:25
Михаил Подоляк (фото: пресс-служба ОП)
Только разговоры о возможном визовом бане вернули гражданам России осознание факта войны против Украины, это "первый шаг к российскому бунту". Такое мнение высказал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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По его словам, полгода войны показали, что россиян не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, преступления войск РФ в Буче или Мариуполе.
"Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к российскому бунту", – написал Подоляк.
- Ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем российским гражданам.
- Ряд стран ЕС поддержали идею с визовыми ограничениями для граждан РФ, однако канцлеру Германии Олафу Шольцу ее "трудно принять".
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