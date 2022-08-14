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Подоляк о визовом бане россиян: Это первый шаг к бунту в РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 11:25
Подоляк о визовом бане россиян: Это первый шаг к бунту в РФ - Фото
Михаил Подоляк (фото: пресс-служба ОП)

Только разговоры о возможном визовом бане вернули гражданам России осознание факта войны против Украины, это "первый шаг к российскому бунту". Такое мнение высказал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, полгода войны показали, что россиян не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, преступления войск РФ в Буче или Мариуполе.

"Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к российскому бунту", – написал Подоляк.

Читайте также: "Жалуйтесь Кремлю". Кулеба дал совет россиянам, расстроенным перспективой визового бана

Марк Сировой
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визы россияне бунт михаил подоляк
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