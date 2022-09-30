Подоляк о ядерной угрозе РФ: Окружение Путина знает – будут ответные удары тем же оружием

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что, по его информации, окружению российского диктатора Владимира Путина сообщили об ответных ударах, если РФ применит ядерное оружие. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Вопросы угроз ядерным оружием, по мнению Подоляка, должны решаться на уровне США, Франции, Британии, Индии и Китая.

"Если эти страны хотят сохранить более-менее конструктивную платформу, на которой сегодня живет человеческое общество, то это нужно сделать немедленно, и, как я знаю, определенные консультации на уровне этих стран с окружением Путина ведутся для того, чтобы объяснить этому окружению, что будет, когда они получат ответные удары так же тактическим ядерным оружием", – сказал Подоляк.

Российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает применить ядерное оружие.

ГУР оценивает как "очень высокую" вероятность использования Россией против Украины тактического ядерного оружия.

Сегодня Путин объявил "российскими" оккупированные территории Украины. Евросовет заявил, что не признает ни "результатов" псевдореферендумов, ни попыток аннексии, и ядерные угрозы со стороны Кремля или мобилизация в РФ не поколеблют решимости Евросовета.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не видят, чтобы РФ действительно предпринимала шаги, свидетельствующие о ее намерении использовать ядерное оружие в войне против Украины. Вместе с тем он повторил, что США "очень серьезно воспринимают бряцание Путина ядерным оружием".

Вадим Ребрина

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