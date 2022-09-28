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Подоляк об иностранных "наблюдателях": Будут соучастниками, их ждут санкции и розыск

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 20:47
Подоляк об иностранных
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента обратился к иностранцам, согласившимся быть так называемыми наблюдателями на псевдореферендумах, устроенных Россией на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что эти люди будут квалифицированы как соучастники оккупантов, и их ждут соответствующие последствия.

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"Граждане других стран, согласившихся сыграть роль "наблюдателей" в российских псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины. Со всеми вытекающими последствиями – включая объявление в международный розыск и санкции разных стран. Стоило ли оно того?" – написал Подоляк.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал список иностранных кремлевских "наблюдателей" на фейковых референдумах. Чиновник отметил, что в основном это "давние приспешники Кремля". В список попали представители африканских стран, а также Беларуси, Чехии, Британии, Латвии, Германии, Италии и других.

  • 23 сентября 2022 года оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ.
  • 27 сентября россияне объявили "итоги" псевдореферендумов - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%.
    • Никто в цивилизованном мире не намерен признавать результаты устроенных оккупантами фейковых референдумов. 

    Читайте также: Псевдореферендумы оккупантов в лицах: СБУ огласила подозрения топ-организаторам

    Оксана Житнюк
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    санкции война псевдореферендум референдум наблюдатели михаил подоляк
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