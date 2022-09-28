Подоляк об иностранных "наблюдателях": Будут соучастниками, их ждут санкции и розыск

Советник главы Офиса президента обратился к иностранцам, согласившимся быть так называемыми наблюдателями на псевдореферендумах, устроенных Россией на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что эти люди будут квалифицированы как соучастники оккупантов, и их ждут соответствующие последствия.

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"Граждане других стран, согласившихся сыграть роль "наблюдателей" в российских псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины. Со всеми вытекающими последствиями – включая объявление в международный розыск и санкции разных стран. Стоило ли оно того?" – написал Подоляк.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал список иностранных кремлевских "наблюдателей" на фейковых референдумах. Чиновник отметил, что в основном это "давние приспешники Кремля". В список попали представители африканских стран, а также Беларуси, Чехии, Британии, Латвии, Германии, Италии и других.

23 сентября 2022 года оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ.

27 сентября россияне объявили "итоги" псевдореферендумов - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%.

Никто в цивилизованном мире не намерен признавать результаты устроенных оккупантами фейковых референдумов.

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Оксана Житнюк

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