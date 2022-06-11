Подоляк: Забудьте о "денацификации". Реальные цели РФ — захват земель и массовые убийства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью России в войне, и назвал цели, преследуемые Кремлем, как он считает, в войне против Украины на самом деле. Об этом он написал в Twitter.

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По его мнению, Россия ведет войну против Украины, чтобы захватить территории, уничтожить промышленный потенциал и инфраструктуру, украсть продовольствие и металл, устроить массовые убийства и спровоцировать миграционный кризис.

Подоляк также призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью России в войне.

"Так о чем договариваться с пришедшим тебя убить?", — задался вопросом советник главы ОП.

Ранее Подоляк заявил, что западные партнеры в своих решениях относительно помощи Украине в войне руководствуются принципом так называемого управления эскалацией, который означает: каждый наш следующий шаг в поддержку Украины (в частности, в вопросе предоставления оружия) должен соответствовать предыдущему шагу противника.

Он также считает, что в некоторых европейских странах военно-политические элиты "панически" боятся армию РФ.

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Дмитрий Гриниченко

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