UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк: Забудьте о "денацификации". Реальные цели РФ — захват земель и массовые убийства

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 12:54
Подоляк: Забудьте о
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью России в войне, и назвал цели, преследуемые Кремлем, как он считает, в войне против Украины на самом деле. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его мнению, Россия ведет войну против Украины, чтобы захватить территории, уничтожить промышленный потенциал и инфраструктуру, украсть продовольствие и металл, устроить массовые убийства и спровоцировать миграционный кризис.

Подоляк также призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью России в войне. 

"Так о чем договариваться с пришедшим тебя убить?", — задался вопросом советник главы ОП.

  • Ранее Подоляк заявил, что западные партнеры в своих решениях относительно помощи Украине в войне руководствуются принципом так называемого управления эскалацией, который означает: каждый наш следующий шаг в поддержку Украины (в частности, в вопросе предоставления оружия) должен соответствовать предыдущему шагу противника.
  • Он также считает, что в некоторых европейских странах военно-политические элиты "панически" боятся армию РФ.

Читайте также: Подоляк о словах Байдена: Нелепо обвинять Украину, которая сражается с РФ более 100 дней 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 