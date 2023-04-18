Подорвался на мине. РосСМИ пишут о гибели мужчины у границы с Украиной, ГПСУ молчит

Российское оппозиционное издание Astra пишет, что 17 апреля на границе с Брянской областью РФ якобы подорвался на мине гражданский. В Госпогранслужбе отказались от комментариев.

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Россияне пишут, что тело обнаружили вблизи поселка Запесочье Погарского района. Отмечается, что мужчина "прорвал заграждение" на велосипеде.

Перейдя через границу на территорию РФ, он якобы подорвался на минном поле и погиб на месте. Документов при нем не было.

В Госпогранслужбе заявили LIGA.net, что комментировать информацию об инциденте (если он был) не будут.

26 марта 2023 года на побережье неподалеку от Одессы сдетонировала морская мина.

13 апреля возле энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась российская мина.

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Олег Васьків

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