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Подорвался на мине. РосСМИ пишут о гибели мужчины у границы с Украиной, ГПСУ молчит

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 10:35
Подорвался на мине. РосСМИ пишут о гибели мужчины у границы с Украиной, ГПСУ молчит - Фото
Минное поле (Фото: Twitter Polska Policja)

Российское оппозиционное издание Astra пишет, что 17 апреля на границе с Брянской областью РФ якобы подорвался на мине гражданский. В Госпогранслужбе отказались от комментариев.

Россияне пишут, что тело обнаружили вблизи поселка Запесочье Погарского района. Отмечается, что мужчина "прорвал заграждение" на велосипеде.

Перейдя через границу на территорию РФ, он якобы подорвался на минном поле и погиб на месте. Документов при нем не было.

В Госпогранслужбе заявили LIGA.net, что комментировать информацию об инциденте (если он был) не будут.

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Олег Васьків
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