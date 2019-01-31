Подписали протоколы: в Житомирской области два прихода идут в ПЦУ

Общины сел Городище Чудновского и Прилуки Овручского районов Житомирской области приняли решение о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
На собраниях общин жители большинством голосов решили изменить каноническую подчиненность и присоединиться к ПЦУ. Затем прихожане церквей подписали соответствующие протоколы.
Всего в Житомирской области к ПЦУ решили присоединиться 10 приходов.
Религиозная община села Ворсовка Миланского района, которая первой в области заявила о своем переходе, уже официально присоединилась к Православной церкви Украины и зарегистрировала свой устав.
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6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.