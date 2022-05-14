UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подразделения Сухопутных войск ВСУ отрабатывают навыки наступления – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 20:08
Подразделения Сухопутных войск ВСУ отрабатывают навыки наступления – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото: ВСУ

Подразделения Сухопутный войск используют технику и вооружения, предоставленные партнерами, и отрабатывают навыки наступательных действий. Проведение подготовки проверил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уточняется, что тренировки проходят на БТР М113, которые уже стоят на вооружении украинских пехотинцев.

"Все подразделения сейчас усовершенствуют свои умения в наступлении. Только совершая профессиональное и подготовленное наступление на русские оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага", – сказал Сырский.

Фото – Генштаб ВСУ

Читайте также: Глава Роскосмоса угрожает Финляндии и Швеции ядерным ударом за вступление в НАТО

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война наступление генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 