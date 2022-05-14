Подразделения Сухопутных войск ВСУ отрабатывают навыки наступления – Генштаб
14.05.2022, 20:08
Иллюстративное фото: ВСУ
Подразделения Сухопутный войск используют технику и вооружения, предоставленные партнерами, и отрабатывают навыки наступательных действий. Проведение подготовки проверил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.
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Уточняется, что тренировки проходят на БТР М113, которые уже стоят на вооружении украинских пехотинцев.
"Все подразделения сейчас усовершенствуют свои умения в наступлении. Только совершая профессиональное и подготовленное наступление на русские оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага", – сказал Сырский.
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