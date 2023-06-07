Подрыв Каховской ГЭС. Германия, Австрия и Литва уже отправили помощь Украине: список
Украина обратилась к Евросоюзу, чтобы тот помог с ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. В сообщении Еврокомиссии говорится, что Германия, Австрия и Литва уже направили помощь Украине.
"В то время как идет эвакуация пострадавшего населения, Украина запросила международную помощь от ЕС в форме оборудования и механизмов для усилий по облегчению ситуации. В ответ ЕС немедленно направил помощь по Механизму гражданской защиты", – говорится в сообщении.
Известно, что:
— Германия предоставит 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, а также палатки, кровати и одеяла;
— Австрия передаст 20 цистерн для воды и 10 буровых насосов;
— Литва предложила палатки, кровати и одеяла.
Кроме того, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter сообщил, что его страна может предоставить 200 000 евро финансовой помощи Украине для ликвидации последствий подрыва ГЭС.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
- В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.
Читайте также: Главком Эстонии: Подрыв дамбы Каховской ГЭС – идиотское решение россиян
Комментарии