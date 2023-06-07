Подрыв Каховской ГЭС. Германия, Австрия и Литва уже отправили помощь Украине: список

Украина обратилась к Евросоюзу, чтобы тот помог с ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. В сообщении Еврокомиссии говорится, что Германия, Австрия и Литва уже направили помощь Украине.

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"В то время как идет эвакуация пострадавшего населения, Украина запросила международную помощь от ЕС в форме оборудования и механизмов для усилий по облегчению ситуации. В ответ ЕС немедленно направил помощь по Механизму гражданской защиты", – говорится в сообщении.

Известно, что:

— Германия предоставит 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, а также палатки, кровати и одеяла;

— Австрия передаст 20 цистерн для воды и 10 буровых насосов;

— Литва предложила палатки, кровати и одеяла.

Кроме того, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter сообщил, что его страна может предоставить 200 000 евро финансовой помощи Украине для ликвидации последствий подрыва ГЭС.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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