Главком Эстонии: Подрыв дамбы Каховской ГЭС – идиотское решение россиян
Разрушение плотины Каховской ГЭС было "довольно глупым" поступком для российских войск. Об этом заявил в телеэфире командующий войсками Эстонии бригадный генерал Рихо Юхтеги.
Юхтеги сказал, что причин для подрыва дамбы могло быть несколько, и что такие диверсии чаще всего используются как крайняя мера. Он предположил, что российские оккупанты или опасаются начала крупного наступления ВСУ, или, возможно, полагают, что это наступление начнется на Херсонском направлении.
Генерал назвал такую диверсию "довольно глупой", поскольку наступление ВСУ именно на этом направлении выглядит, по его мнению, нецелесообразным.
Юхтеги также отметил, что разрушение плотины не предполагало фактора неожиданности, поскольку о минировании россиянами дамбы Каховской ГЭС было известно еще в прошлом году.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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