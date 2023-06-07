UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Главком Эстонии: Подрыв дамбы Каховской ГЭС – идиотское решение россиян

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 15:25
Главком Эстонии: Подрыв дамбы Каховской ГЭС – идиотское решение россиян - Фото
Рихо Юхтеги (Фото - скриншот из видео)

Разрушение плотины Каховской ГЭС было "довольно глупым" поступком для российских войск. Об этом заявил в телеэфире командующий войсками Эстонии бригадный генерал Рихо Юхтеги.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Юхтеги сказал, что причин для подрыва дамбы могло быть несколько, и что такие диверсии чаще всего используются как крайняя мера. Он предположил, что российские оккупанты или опасаются начала крупного наступления ВСУ, или, возможно, полагают, что это наступление начнется на Херсонском направлении. 

Генерал назвал такую диверсию "довольно глупой", поскольку наступление ВСУ именно на этом направлении выглядит, по его мнению, нецелесообразным.

Юхтеги также отметил, что разрушение плотины не предполагало фактора неожиданности, поскольку о минировании россиянами дамбы Каховской ГЭС было известно еще в прошлом году.

Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаэстониядиверсиякаховская гэсРихо Юхтеги
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 