Головком Естонії: Підрив греблі Каховської ГЕС – ідіотське рішення росіян
Руйнування греблі Каховської ГЕС було "досить дурним" вчинком для російських військ. Про це заявив у телеефірі командувач військ Естонії бригадний генерал Ріхо Юхтегі.
Юхтегі сказав, що причин для підриву греблі могло бути кілька, і такі диверсії найчастіше використовуються як крайній захід. Він припустив, що російські окупанти або побоюються початку великого наступу ЗСУ, або, можливо, вважають, що цей наступ розпочнеться на Херсонському напрямку.
Генерал назвав таку диверсію "досить дурною", оскільки наступ ЗСУ саме на цьому напрямі виглядає, на його думку, недоцільним.
Юхтегі також зазначив, що руйнація греблі не передбачала чинника несподіванки, оскільки про мінування росіянами дамби Каховської ГЕС було відомо ще минулого року.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, вирішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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