Підрив Каховської ГЕС. Німеччина, Австрія та Литва вже відправили допомогу Україні: список

Україна звернулася до Євросоюзу, аби той допоміг з ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. У повідомленні Єврокомісії йдеться, що Німеччина, Австрія та Литва вже направили допомогу Україні.

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"У той час, як триває евакуація постраждалого населення, Україна запросила міжнародну допомогу від ЄС у формі обладнання та механізмів для зусиль з полегшення ситуації. У відповідь ЄС негайно спрямував допомогу через Механізм цивільного захисту", – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що:

— Німеччина надасть 5000 фільтрів для води та 56 генераторів, а також намети, ліжка та ковдри;

— Австрія передасть 20 цистерн для води та 10 бурових помп;

— Литва запропонувала намети, ліжка та ковдри.

Крім того, президент Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter повідомив, що його країна може надати 200 000 євро фінансової допомоги Україні для ліквідації наслідків підриву ГЕС.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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