Підрив Каховської ГЕС. Німеччина, Австрія та Литва вже відправили допомогу Україні: список
Україна звернулася до Євросоюзу, аби той допоміг з ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. У повідомленні Єврокомісії йдеться, що Німеччина, Австрія та Литва вже направили допомогу Україні.
"У той час, як триває евакуація постраждалого населення, Україна запросила міжнародну допомогу від ЄС у формі обладнання та механізмів для зусиль з полегшення ситуації. У відповідь ЄС негайно спрямував допомогу через Механізм цивільного захисту", – йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що:
— Німеччина надасть 5000 фільтрів для води та 56 генераторів, а також намети, ліжка та ковдри;
— Австрія передасть 20 цистерн для води та 10 бурових помп;
— Литва запропонувала намети, ліжка та ковдри.
Крім того, президент Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter повідомив, що його країна може надати 200 000 євро фінансової допомоги Україні для ліквідації наслідків підриву ГЕС.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
- У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
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