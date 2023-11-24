Подрыв Крымского моста. Во время операции СБУ могла атаковать флагман Черноморского флота

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа рассказали, что во время операции по подрыву Керченского моста, 17 июля, украинские военные могли атаковать флагман Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен". Об этом говорится в фильме "СБУ. Спецоперации победы".

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"Буду откровенным, это очень приоритетная цель для нас. И когда в какой-то момент коллектив начал сомневаться, что вот, подойдем на Эссен, я настоял, что у нас есть основная задача: мы должны подрезать логистику врага. К Эссену мы еще вернемся", – сказал Неижпапа.

По словам бригадного генерала контрразведки "Хантера", украинские военные должны были подойти к мосту около 2 ночи, однако российские оккупанты их засекли.

Мы увидели, что в нашу сторону выдвигается российский истребитель, кажется, Су-27СМ, мы были напряжены. Мы поняли что нас ищут. До двух часов ночи мы могли и не добраться", – сказал "Хантер".

Он отметил, что во время отклонения от курса на маршруте украинских военных находится российский фрегат "Адмирал Эссен", являющийся одним из носителей ракет типа "Калибр", которыми Россия регулярно атакует украинские города.

"Да, мы приближались. Полтора километра вправо и столько же налево. Но если бы какой-то русак с бодрствующим пулеметом поразил бы морской дрон на подходе, то ничего бы уже не было", – добавил Малюк.

СПРАВКА. "Адмирал Эссен" – второй фрегат проекта "Буревестник", состоящий на вооружении Черноморского флота РФ. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ. Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14, способные использовать ракеты Калибр, Оникс и Циркон, когда последние примут на вооружение. . "Адмирал Эссен" – второй фрегат проекта "Буревестник", состоящий на вооружении Черноморского флота РФ. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ. Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14, способные использовать ракеты Калибр, Оникс и Циркон, когда последние примут на вооружение.

17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

12 августа на Керченском мосту раздались взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.

По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

В начале сентября ВМС ВСУ сообщали, что Керченский мост во временно оккупированном Крыму в ожидании новых атак охраняют шесть катеров и пять кораблей Федеральной службы безопасности РФ.

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