Керченский мост охраняют шесть катеров и пять кораблей ФСБ, они ожидают новых атак — ВМС
07.09.2023, 09:38
Дмитрий Плетенчук (Фото: скриншот с видео)
Керченский мост во временно оккупированном Крыму охраняют шесть катеров и пять кораблей Федеральной службы безопасности РФ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, захватчики усилили охрану переправы судами пограничной службы ФСБ.
Он отметил, что наибольшая концентрация россиян — на юге, где они ожидают новых атак Сил обороны.
Также россияне строят систему заграждений, в первую очередь речь идет о боновых заграждениях.
Несмотря на это, Плетенчук подчеркнул, что украинские силы все равно смогут добраться до Керченского моста.
- 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- 12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
- По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.
Читайте также: 21 тонна взрывчатки. Как впервые атаковали Крымский мост – рассказ главы СБУ и фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии