Керченский мост охраняют шесть катеров и пять кораблей ФСБ, они ожидают новых атак — ВМС

Керченский мост во временно оккупированном Крыму охраняют шесть катеров и пять кораблей Федеральной службы безопасности РФ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, захватчики усилили охрану переправы судами пограничной службы ФСБ.

Он отметил, что наибольшая концентрация россиян — на юге, где они ожидают новых атак Сил обороны.

Также россияне строят систему заграждений, в первую очередь речь идет о боновых заграждениях.

Несмотря на это, Плетенчук подчеркнул, что украинские силы все равно смогут добраться до Керченского моста.

17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.

По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

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