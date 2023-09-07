Керченський міст охороняють шість катерів і п'ять кораблів ФСБ, вони очікують нових атак — ВМС

Керченський міст у тимчасово окупованому Криму охороняють шість катерів та п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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За його словами, загарбники посилили охорону переправи судами прикордонної служби ФСБ.

Він зазначив, що найбільша концентрація росіян — на півдні, де вони очікують на нові атаки Сил оборони.

Також росіяни будують систему загороджень, насамперед йдеться про бонові загородження.

Попри це, Плетенчук наголосив, що українські сили все одно зможуть дістатися до Керченського мосту.

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, здіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.

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