Підрив Кримського мосту. Під час операції СБУ могла атакувати флагман Чорноморського флоту

Голова Служби безпеки України Василь Малюк та командувач Військово-морських сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповіли, що під час операції з підриву Керченського мосту, 17 липня, українські військові могли атакувати флагман Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен". Про це йдеться у фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги".

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"Буду відвертим, це дуже пріоритетна ціль для нас. І коли в якийсь момент колектив почав вагатися, що от, підімо на "Ессен", я наполіг, що у нас є основна задача: ми маємо підрізати логістику ворога. До "Ессена" ми ще повернемося", – сказав Неїжпапа.

За словами бригадного генерала контррозвідки "Хантера", українські військові мали підійти до мосту близько 2 ночі, проте російські окупанти їх засікли.

"Ми побачили, що в нашу сторону висувається російський винищувач, здається, Су-27СМ, ми були напружені. Ми зрозуміли що нас шукають. Було ухвалено рішення різко змінити маршрут і ми пішли на південь. Потрібно було зробити гак, понад 700 км додатковий шлях. До другої години ночі ми могли й не дістатися", – сказав "Хантер".

Він зазначив, що під час відхилення від курсу на маршруті українських військових знаходиться російський фрегат "Адмірал Ессен", що є одним з носіїв ракет типу "Калібр", якими Росія регулярно атакує українські міста.

"Так, ми наближалися. Півтора кілометра праворуч та стільки ж ліворуч. Але якби якийсь русак з кулеметом, який не спав, вразив би морський дрон на підході, то нічого б вже не було", – додав Малюк.

ДОВІДКА. "Адмірал Ессен" — другий фрегат проєкту "Буревісник", що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Корабель входить до складу 30 дивізії надводних кораблів ЧФ. Основу ударного озброєння корабля становлять універсальні пускові установки 3С14, здатні використовувати ракети "Калібр", "Онікс" та "Циркон", коли останні візьмуть на озброєння. . "Адмірал Ессен" — другий фрегат проєкту "Буревісник", що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Корабель входить до складу 30 дивізії надводних кораблів ЧФ. Основу ударного озброєння корабля становлять універсальні пускові установки 3С14, здатні використовувати ракети "Калібр", "Онікс" та "Циркон", коли останні візьмуть на озброєння.

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму у різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкту.

На початку вересня ВМС ЗСУ повідомляли, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму в очікуванні нових атак охороняють шість катерів та п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ.

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