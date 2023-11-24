Підрив Кримського мосту. Під час операції СБУ могла атакувати флагман Чорноморського флоту
Голова Служби безпеки України Василь Малюк та командувач Військово-морських сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповіли, що під час операції з підриву Керченського мосту, 17 липня, українські військові могли атакувати флагман Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен". Про це йдеться у фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги".
"Буду відвертим, це дуже пріоритетна ціль для нас. І коли в якийсь момент колектив почав вагатися, що от, підімо на "Ессен", я наполіг, що у нас є основна задача: ми маємо підрізати логістику ворога. До "Ессена" ми ще повернемося", – сказав Неїжпапа.
За словами бригадного генерала контррозвідки "Хантера", українські військові мали підійти до мосту близько 2 ночі, проте російські окупанти їх засікли.
"Ми побачили, що в нашу сторону висувається російський винищувач, здається, Су-27СМ, ми були напружені. Ми зрозуміли що нас шукають. Було ухвалено рішення різко змінити маршрут і ми пішли на південь. Потрібно було зробити гак, понад 700 км додатковий шлях. До другої години ночі ми могли й не дістатися", – сказав "Хантер".
Він зазначив, що під час відхилення від курсу на маршруті українських військових знаходиться російський фрегат "Адмірал Ессен", що є одним з носіїв ракет типу "Калібр", якими Росія регулярно атакує українські міста.
"Так, ми наближалися. Півтора кілометра праворуч та стільки ж ліворуч. Але якби якийсь русак з кулеметом, який не спав, вразив би морський дрон на підході, то нічого б вже не було", – додав Малюк.
- 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
- 12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму у різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.
- За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкту.
- На початку вересня ВМС ЗСУ повідомляли, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму в очікуванні нових атак охороняють шість катерів та п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ.
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