Подрыв "Северного потока". В Польше считают, что выдать украинца Германии – опасно
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Депутат Европарламента от Польши Михал Дворчик считает, что спецслужбы страны не должны были задерживать украинца Владимира З., которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток". Об этом передает RMF 24.
Теперь, по его словам, у Польши есть дипломатическая проблема.
"Мы поставили себя в крайне неловкое положение, когда нам приходится решать, открыто ли нарушать европейские правила во имя высших интересов или экстрадировать его и действовать вопреки интересам Польши", – сказал он.
Кроме того, Дворчик считает, что подозреваемого нельзя экстрадировать в Германию – и это государственная цель Польши. Это, по его словам, может быть рискованно с точки зрения международного права.
- Разрушение трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошло 26 сентября 2022 года. На тот момент они не работали из-за полномасштабной российской агрессии, но были заполнены газом.
- В ЕС сразу же заподозрили преднамеренную диверсию и начали расследование. Швеция, Дания и Германия начали отдельные расследования события.
- В июне 2024 года немецкие следователи выдали ордер на арест Владимира З., однако ему удалось избежать задержания. В конце сентября 2025 года его задержала полиция в польском Прушкуве. 1 октября суд арестовал его на семь суток, а 6 октября арест был продлен еще на 40 суток.
- Премьер Польши Туск 7 октября 2025 года заявил, что экстрадиция подозреваемого украинца – не в интересах страны.
- 15 октября стало известно, что Италия передумала выдавать Германии украинца, подозреваемого в подрыве Северных потоков.
