Подрыв "Северного потока". В Польше считают, что выдать украинца Германии – опасно

Польша не должна была арестовывать украинца, а теперь вынуждена либо публично нарушать правила, либо предавать свои интересы

Михал Дворчик (Фото: x.com/michaldworczyk)

Депутат Европарламента от Польши Михал Дворчик считает, что спецслужбы страны не должны были задерживать украинца Владимира З., которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток". Об этом передает RMF 24.

Теперь, по его словам, у Польши есть дипломатическая проблема.

"Мы поставили себя в крайне неловкое положение, когда нам приходится решать, открыто ли нарушать европейские правила во имя высших интересов или экстрадировать его и действовать вопреки интересам Польши", – сказал он.

Кроме того, Дворчик считает, что подозреваемого нельзя экстрадировать в Германию – и это государственная цель Польши. Это, по его словам, может быть рискованно с точки зрения международного права.