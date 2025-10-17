Підрив "Північного потоку". У Польщі вважають, що видати українця Німеччині – небезпечно

Польща не повинна була заарештовувати українця, а тепер змушена або публічно порушувати правила, або зраджувати свої інтереси

Міхал Дворчик (Фото: x.com/michaldworczyk)

Депутат Європарламенту від Польщі Міхал Дворчик вважає, що спецслужби країни не повинні були затримувати українця Володимира З., якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік". Про це передає RMF 24.

Тепер, за його словами, у Польщі є дипломатична проблема.

"Ми поставили себе у вкрай незручне становище, коли нам доводиться вирішувати, чи відкрито порушувати європейські правила в ім'я вищих інтересів, чи екстрадувати його і діяти всупереч інтересам Польщі", – сказав він.

Крім того, Дворчик вважає, що підозрюваного не можна екстрадувати до Німеччини – і це державна мета Польщі. Це, за його словами, може бути ризиковано з погляду міжнародного права.