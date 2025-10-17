Підрив "Північного потоку". У Польщі вважають, що видати українця Німеччині – небезпечно
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Депутат Європарламенту від Польщі Міхал Дворчик вважає, що спецслужби країни не повинні були затримувати українця Володимира З., якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік". Про це передає RMF 24.
Тепер, за його словами, у Польщі є дипломатична проблема.
"Ми поставили себе у вкрай незручне становище, коли нам доводиться вирішувати, чи відкрито порушувати європейські правила в ім'я вищих інтересів, чи екстрадувати його і діяти всупереч інтересам Польщі", – сказав він.
Крім того, Дворчик вважає, що підозрюваного не можна екстрадувати до Німеччини – і це державна мета Польщі. Це, за його словами, може бути ризиковано з погляду міжнародного права.
- Руйнування трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", призначених для транспортування природного газу з Росії до Німеччини, сталося 26 вересня 2022 року. На той момент вони не працювали через повномасштабну російську агресію, але були заповнені газом.
- У ЄС одразу ж запідозрили навмисну диверсію і почали розслідування. Швеція, Данія та Німеччина почали окремі розслідування події.
- У червні 2024 року німецькі слідчі видали ордер на арешт Володимира З., однак йому вдалося уникнути затримання. Наприкінці вересня 2025 року його затримала поліція у польському Прушкуві. 1 жовтня суд заарештував його на сім діб, а 6 жовтня заарештувати було продовжено ще на 40 діб.
- Прем'єр Польщі Туск 7 жовтня 2025 року заявив, що екстрадиція підозрюваного українця – не в інтересах країни.
- 15 жовтня стало відомо, що Італія передумала видавати Німеччині українця, підозрюваного в підриві Північних потоків.
