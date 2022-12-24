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Похищали и пытали участников АТО. Суд дал четырем оккупантам по 11 лет тюрьмы – фото

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24.12.2022, 15:49
Похищали и пытали участников АТО. Суд дал четырем оккупантам по 11 лет тюрьмы – фото - Фото
Фото: facebook.com/prokuraturakharkiv

Суд назначил наказание в виде 11 лет заключения каждому из четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы, совершавшим военные преступления в Харьковской области, в частности, они похищали и пытали участников АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Контрразведчики СБУ вместе со спецназовцами обезвредили вражескую группу во время боевой операции в октябре этого года.

Среди четырех задержанных – два кадровых сотрудника 16-й отдельной бригады специального назначения главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Еще двое – наемники российской частной военной компании.

Именно они в начале сентября этого года похитили троих жителей поселка Боровая Харьковской области, участвовавших в АТО. Похищенных мужчин оккупанты держали связанными в земляной яме с мешками на голове. К пострадавшим применяли жестокие пытки и угрожали убийством.

Похищали и пытали участников АТО. Суд дал четырем оккупантам по 11 лет тюрьмы – фото

Таким образом, захватчики проводили допросы и пытались "выбить" информацию о других украинских патриотах.

Суд признал фигурантов виновными в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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Вадим Ребрина
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Россия суд война сбу дрг
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