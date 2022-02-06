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Резников об угрозе вторжения России: Пока что все происходит в рамках наших прогнозов

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2022, 21:33
Резников об угрозе вторжения России: Пока что все происходит в рамках наших прогнозов - Фото
Алексей Резников (Фото - пресс-служба Минобороны)

Украинская разведка продолжает наблюдать за российской военной активностью вдоль границы Украины, на территории Беларуси и на временно оккупированных территориях – в ОРДЛО и Крыму. Пока что все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов, сообщает министерство обороны в Facebook. 

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Министр обороны Алексей Резников отмечает, что пока "все происходит в рамках наших оценок". Он заявляет, что со стороны Украины делается все необходимое, чтобы ситуация оставалась под контролем. Также развертывается система территориальной обороны и проводятся учения с оборонительным вооружением, поставленным в рамках международной помощи.

"Мы действуем планово, скоординированно, чтобы исключить любые провокации", – утверждает Резников.

Министр напоминает, что сейчас могут озвучиваться разные гипотетические оценки и прогнозы, особенно в иностранных СМИ. Что касается военных, то их долг – "просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все необходимое для нейтрализации угроз".

"Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", – сообщает Резников.

Скриншот из Facebook

4 февраля Резников заявил, что концентрация войск России на учениях в Беларуси недостаточна для наступления на Украину и риск на беларуском направлении минимален.

  • 24 января 2022 года беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии".
  • 26 января в Госдепе заявили, что если войска РФ будут постоянно дислоцироваться на территории Беларуси, то НАТО "вполне может потребоваться" переоценить свою собственную военную позицию в странах, граничащих с ней.
  • 3 февраля США предупредили Беларусь, что в случае содействия Минска российской агрессии в отношении Украины, против страны будут введены санкции, аналогичные тем, которые Запад подготовил для Кремля.

Читайте также: США отозвали членов семей дипломатов из Беларуси из-за войск РФ у границы Украины

Сергей Бережной
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агрессия России Алексей Резников министерство обороны
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