"Показали – Путин не всемогущ". Петр Павел оценил реакцию России на ВСУ в Курской области
Реакция России на операцию ВСУ в Курской области была значительно слабее, чем кто-то мог себе представить. Такое мнение президент Чехии Петр Павел высказал в интервью изданию Novinky.
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Это, по словам чешского президента, свидетельствует о том, что у российской армии нет потенциала для быстрой и мощной реакции.
"Украинцам удалось отвлечь наступлением часть сил, которые были бы направлены в сторону Украины, в район Курска, тем самым разгрузив другие участки фронта", – сказал Павел.
В прошлом россияне озвучили ряд красных линий, добавил он. Одна из них касалась предоставления любой помощи Украине.
"Президент Путин сказал, что любая помощь Украине в любой форме будет считаться войной против России, и Россия ответит. Ничего подобного не произошло", – напомнил президент Чехии.
Также Павел отметил, что украинцы демонстрируют неплохой результат продвижения вглубь России. И хотя это не сопоставимо с оккупированными РФ украинскими землями, это "как минимум большой удар по престижу России и ее вооруженным силам".
"Возможно, второстепенной целью было дать понять российскому населению, что российские военные и президент Путин не всемогущи", – добавил он.
- 19 августа президент Зеленский сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области 92 населенных пункта.
- 20 августа главком ВСУ Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 квадратных километра и 93 населенных пункта и показал соответствующую карту.