"Показали – Путин не всемогущ". Петр Павел оценил реакцию России на ВСУ в Курской области

Россия реагирует на Курскую операцию не так, как ожидали

Петр Павел (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Реакция России на операцию ВСУ в Курской области была значительно слабее, чем кто-то мог себе представить. Такое мнение президент Чехии Петр Павел высказал в интервью изданию Novinky.

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Это, по словам чешского президента, свидетельствует о том, что у российской армии нет потенциала для быстрой и мощной реакции.

"Украинцам удалось отвлечь наступлением часть сил, которые были бы направлены в сторону Украины, в район Курска, тем самым разгрузив другие участки фронта", – сказал Павел.

В прошлом россияне озвучили ряд красных линий, добавил он. Одна из них касалась предоставления любой помощи Украине.

"Президент Путин сказал, что любая помощь Украине в любой форме будет считаться войной против России, и Россия ответит. Ничего подобного не произошло", – напомнил президент Чехии.

Также Павел отметил, что украинцы демонстрируют неплохой результат продвижения вглубь России. И хотя это не сопоставимо с оккупированными РФ украинскими землями, это "как минимум большой удар по престижу России и ее вооруженным силам".

"Возможно, второстепенной целью было дать понять российскому населению, что российские военные и президент Путин не всемогущи", – добавил он.