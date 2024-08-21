"Показали, що Путін не всемогутній". Петр Павел оцінив реакцію Росії на ЗСУ у Курській області

Росія реагує на Курську операцію не так, як очікували

Петр Павел (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Реакція Росії на операцію ЗСУ у Курській області наразі була значно слабшою, ніж хтось міг собі уявити. Таку думку президент Чехії Петр Павел висловив в інтерв’ю виданню Novinky.

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Це, за словами чеського президента, свідчить, що російська армія не має потенціалу для швидкої та потужної реакції.

"Українцям вдалося відвернути наступом частину сил, які були б спрямовані у бік України, в район Курська, тим самим розвантаживши інші ділянки фронту", – сказав Павел.

У минулому росіяни озвучили низку червоних ліній, додав він. Одна з них стосувалась надання будь-якої допомоги Україні.

"Президент Путін сказав, що будь-яка допомога Україні в будь-якій формі вважатиметься війною проти Росії, і Росія відповість. Нічого подібного не сталося", – нагадав президент Чехії.

Також Павел зазначив, що українці демонструють непоганий результат просування вглиб Росії. І хоча це не зіставно з окупованими РФ українськими землями, це "щонайменше великий удар по престижу Росії та її збройним силам".

"Можливо, другорядною метою було дати зрозуміти російському населенню, що російські військові та президент Путін не всемогутні", – додав він.