Покорение космоса было бы невозможным без Украины – Зеленский

Украинские ученые-конструкторы сыграли ключевую роль в реализации советской космической программы. Поэтому можно утверждать, что покорение космоса было бы невозможным без Украины, заявил президент Владимир Зеленский по случаю 60-й годовщины первого полета человека в космос, передает пресс-служба Офиса президента.

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Он отметил, что "несмотря на все вызовы", украинские конструкторы продолжают проектировать спутники и участвовать в запусках их, космических кораблей, "а также орбитальных станций".

"Мы с вами должны сделать свой значительный вклад, каждый на своем месте, чтобы Украина и в дальнейшем имела статус космической державы", – сказал Зеленский.

По его словам, подход к финансированию космической отрасли "необходимо менять".

В феврале Зеленский поставил задание запустить на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования земли Сiч-2-30 (бывший Січ-2-1), причем в честь 30-летия независимости Украины.

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Станислав Стороженко

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