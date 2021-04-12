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Покорение космоса было бы невозможным без Украины – Зеленский

12.04.2021, 14:10
Покорение космоса было бы невозможным без Украины – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Украинские ученые-конструкторы сыграли ключевую роль в реализации советской космической программы. Поэтому можно утверждать, что покорение космоса было бы невозможным без Украины, заявил президент Владимир Зеленский по случаю 60-й годовщины первого полета человека в космос, передает пресс-служба Офиса президента. 

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Он отметил, что "несмотря на все вызовы", украинские конструкторы продолжают проектировать спутники и участвовать в запусках их, космических кораблей, "а также орбитальных станций".

"Мы с вами должны сделать свой значительный вклад, каждый на своем месте, чтобы Украина и в дальнейшем имела статус космической державы", – сказал Зеленский. 

По его словам, подход к финансированию космической отрасли "необходимо менять".

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Станислав Стороженко
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президент космос офис президента
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