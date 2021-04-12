Покорение космоса было бы невозможным без Украины – Зеленский
Украинские ученые-конструкторы сыграли ключевую роль в реализации советской космической программы. Поэтому можно утверждать, что покорение космоса было бы невозможным без Украины, заявил президент Владимир Зеленский по случаю 60-й годовщины первого полета человека в космос, передает пресс-служба Офиса президента.
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Он отметил, что "несмотря на все вызовы", украинские конструкторы продолжают проектировать спутники и участвовать в запусках их, космических кораблей, "а также орбитальных станций".
"Мы с вами должны сделать свой значительный вклад, каждый на своем месте, чтобы Украина и в дальнейшем имела статус космической державы", – сказал Зеленский.
По его словам, подход к финансированию космической отрасли "необходимо менять".
- В феврале Зеленский поставил задание запустить на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования земли Сiч-2-30 (бывший Січ-2-1), причем в честь 30-летия независимости Украины.
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