Полиграф для "слуг народа": Зеленский был на заседании фракции

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 28 октября, во фракции партии Слуга народа состоялось заседание, на котором обсуждали скандал с финансовым комитетом Верховной Рады, на собрание приходил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила в Facebook глава пресс-службы партии Евгения Кравчук.

"Вопрос налогового комитета обсуждали дольше всего. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений. Коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут - соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал. Выводы сделаны, двигаемся дальше", - написала Кравчук.

Также она добавила, что депутаты "рассмотрели вопрос Вячеслава Медяника". Кравчук сообщила, что он прошел полиграф, результаты которого свидетельствуют, что "денег он ни у кого не брал".

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