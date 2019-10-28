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Полиграф для "слуг народа": Зеленский был на заседании фракции

Полиграф для "слуг народа": Зеленский был на заседании фракции - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
28.10.2019, 23:20

Сообщается, что вызвавший скандал законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал

Сегодня, 28 октября, во фракции партии Слуга народа состоялось заседание, на котором обсуждали скандал с финансовым комитетом Верховной Рады, на собрание приходил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила в Facebook глава пресс-службы партии Евгения Кравчук.

"Вопрос налогового комитета обсуждали дольше всего. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений. Коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут - соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал. Выводы сделаны, двигаемся дальше", - написала Кравчук.

Также она добавила, что депутаты "рассмотрели вопрос Вячеслава Медяника". Кравчук сообщила, что он прошел полиграф, результаты которого свидетельствуют, что "денег он ни у кого не брал".

  • САП открыла уголовное производство по факту возможного получения 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета взятки в размере $30 000.
  • Пройти полиграф потребовал от депутатов фракции СН, входящих в финансовый комитет Рады, президент Владимир Зеленский, после того, как группа депутатов из президентской фракции, во главе с Дубинским, завалила в комитете антикоррупционный законопроект.
  • 25 октября САП открыла производство после обнародования в СМИ скринов телефонной переписки нардепа Медяника, где тот обещает "решить вопросы" с прокуратурой.

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Слуга народа полиграф вячеслав медяник
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