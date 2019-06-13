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13.06.2019, 14:19

"Политические игрища". Шевчук - о деле ГБР против себя

"Политические игрища". Шевчук - о деле ГБР против себя - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-глава КСУ считает, что уголовное дело - это продолжение давления на него тех, кто инициировал его увольнение

Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук считает, что открытое Государственным бюро расследований против него – это "еще один способ давления" на него и то, что к этому присоединились народные депутаты, свидетельствует о политической составляющей. Об этом Шевчук сказал в комментарии LIGA.net.

"Это просто еще один из способов давления на меня со стороны тех лиц, которые были инициаторами моего увольнения и сейчас пытаются установить контроль над КСУ. Поэтому им очень не хочется моего восстановления в должности", - сказал он.

Шевчук отметил, что тема со штатными и внештатными советниками "уже надоела всем" и тут нет никакого нарушения закона.

"А то, что к этим игрищам присоединились народные депутаты, еще раз свидетельствует о политической составляющей моего увольнения", - подчеркнул он.

Ранее сегодня стало известно, что ГБР открыло уголовное дело против Шевчука. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением. Дело открыли из-за обращения одного из нардепов.

15 мая Конституционный суд опубликовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ, согласно которому со своей должности был уволен глава суда Шевчук. В частности, судьи обвинили Шевчука в том, что он незаконно назначал для себя внештатных советников.

Шевчук назвал свое увольнение  "антиконституционным переворотом" и "захватом государственной власти" и пообещал подать иск в суд.

20 мая в суд подали иск о признании постановления Конституционного суда Украины об увольнении Шевчука с должности судьи КСУ незаконным.

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Теги: Станислав Шевчук, ксу
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