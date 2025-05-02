Politico: Белый дом не решил, как действовать с РФ после соглашения о недрах с Украиной
В Белом доме пока не знают, как дальше вести себя с Россией на фоне заключения соглашения с Украиной о полезных ископаемых. Об этом Politico сообщили два анонимных собеседника, знакомые с ходом обсуждений.
По их словам, достигнутый прорыв в соглашении с Украиной вряд ли смягчит сопротивление российского диктатора Владимира Путина мирному плану президента США Дональда Трампа. И в Белом доме пока не знают, как это изменить.
Собеседники отметили, что это может привести к тому, что Белому дому придется принимать трудные решения, в том числе связанные с прямым давлением на Кремль. Однако Трамп, по их мнению, к этому не готов.
"Усиление санкций могло бы стать следующим шагом. Если президент захочет пойти по этому пути", – сказал один из собеседников.
Однако неизвестно, будет ли достаточно дополнительного режима санкций для давления на Путина.
Анонимный чиновник Министерства финансов США отметил, что большая экономическая заинтересованность США в будущем Украины, имея в виду сделку об ископаемых, покажет России, что Америка "привержена долгосрочному успеху Киева".
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- Глава Минфина США Бессент заявил, что Трамп дал Зеленскому флеш-рояль соглашением о недрах.
- 2 мая Рубио заявлял, что Трамп должен решить, сколько еще времени США посвятят России и Украине на высоком уровне.