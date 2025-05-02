Politico: Білий дім не вирішив, як діяти з РФ після угоди про надра з Україною
У Білому домі поки не знають, як далі поводитися з Росією на тлі укладання угоди з Україною про корисні копалини. Про це Politico повідомили два анонімні співрозмовники, знайомі з перебігом обговорень.
За їхніми словами, досягнутий прорив в угоді з Україною навряд чи пом'якшить опір російського диктатора Володимира Путіна мирному плану президента США Дональда Трампа. І в Білому домі наразі не знають, як це змінити.
Співрозмовники зазначили, що це може призвести до того, що Білому дому доведеться ухвалювати важкі рішення, включно й пов'язані з прямим тиском на Кремль. Проте Трамп, на їхню думку, до цього не готовий.
"Посилення санкцій могло б стати наступним кроком. Якщо президент захоче піти цим шляхом", – сказав один зі співрозмовників.
Однак невідомо, чи достатньо додаткового режиму санкцій для тиску на Путіна.
Анонімний чиновник Міністерства фінансів США зазначив, що велика економічна зацікавленість США в майбутньому України, маючи на увазі угоду про копалини, покаже Росії, що Америка "прихильна до довгострокового успіху Києва".
- 1 травня Politico повідомляло, що Макрон і Стармер переконали Трампа змінити риторику стосовно Путіна.
- Глава Мінфіну США Бессент заявив, що Трамп дав Зеленському флешрояль угодою про надра.
- 2 травня Рубіо заявляв, що Трамп має вирішити, скільки ще часу США присвятять Росії й Україні на високому рівні.