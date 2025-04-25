Politico: Фон дер Ляйен рассчитывает на диалог с Трампом на похоронах папы римского

Отмечается, что в повестке дня Трампа встреча с главой Еврокомиссии не запланирована

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕPA / TOLGA AKMEN)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет поговорить с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы римского Франциска 26 апреля. Об этом в программе Brussels Playbook изданию Politico сказал представитель Еврокомиссии.

Отмечается, что беседа может состояться в кулуарах похорон и Урсула фон дер Ляйен готова использовать любую возможность, чтобы побеседовать с ключевыми мировыми лидерами. Вместе с тем сообщается, что в официальном графике Трампа встреча с главой Еврокомиссии не запланирована.

Трамп еще не встречался с Урсулой фон дер Ляйен после того, как стал президентом США в январе 2025 года. Несмотря на отсутствие личной беседы, американский лидер вводит пошлины на европейские товары в ходе "глобальной торговой войны".

22 апреля сообщалось, что президент Владимир Зеленский также готов встретиться с Трампом в Ватикане.