Politico: Фон дер Ляйен рассчитывает на диалог с Трампом на похоронах папы римского
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет поговорить с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы римского Франциска 26 апреля. Об этом в программе Brussels Playbook изданию Politico сказал представитель Еврокомиссии.
Отмечается, что беседа может состояться в кулуарах похорон и Урсула фон дер Ляйен готова использовать любую возможность, чтобы побеседовать с ключевыми мировыми лидерами. Вместе с тем сообщается, что в официальном графике Трампа встреча с главой Еврокомиссии не запланирована.
Трамп еще не встречался с Урсулой фон дер Ляйен после того, как стал президентом США в январе 2025 года. Несмотря на отсутствие личной беседы, американский лидер вводит пошлины на европейские товары в ходе "глобальной торговой войны".
22 апреля сообщалось, что президент Владимир Зеленский также готов встретиться с Трампом в Ватикане.
- 9 марта Урсула фон дер Ляйен заявляла, что у Европы и США есть разногласия, но Америка все равно союзник.
- 21 апреля Трамп заявил, что вместе с первой леди Меланией посетит похороны папы римского.
- Похороны Франциска запланированы на субботу, 26 апреля, на площади Святого Петра в Ватикане. После службы тело папы перевезут для захоронения в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме.