Politico: Фон дер Ляєн розраховує на діалог з Трампом на похороні папи римського

Зазначається, що на порядку денному Трампа зустріч із головою Єврокомісії не запланована

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕPA / TOLGA AKMEN)

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хоче поговорити з президентом США Дональдом Трампом на похороні папи римського Франциска 26 квітня. Про це у програмі Brussels Playbook виданню Politico сказав представник Єврокомісії.

Зазначається, що бесіда може відбутися в кулуарах похорону й Урсула фон дер Ляєн готова використати будь-яку нагоду, щоб поговорити з ключовими світовими лідерами. Водночас повідомляється, що в офіційному графіку Трампа зустріч із головою Єврокомісії не запланована.

Трамп ще не зустрічався з Урсулою фон дер Ляєн після того, як став президентом США у січні 2025 року. Попри відсутність особистої бесіди, американський лідер вводить мита на європейські товари в ході "глобальної торгової війни".

22 квітня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський також готовий зустрітися із Трампом у Ватикані.