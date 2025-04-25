Politico: Фон дер Ляєн розраховує на діалог з Трампом на похороні папи римського
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хоче поговорити з президентом США Дональдом Трампом на похороні папи римського Франциска 26 квітня. Про це у програмі Brussels Playbook виданню Politico сказав представник Єврокомісії.
Зазначається, що бесіда може відбутися в кулуарах похорону й Урсула фон дер Ляєн готова використати будь-яку нагоду, щоб поговорити з ключовими світовими лідерами. Водночас повідомляється, що в офіційному графіку Трампа зустріч із головою Єврокомісії не запланована.
Трамп ще не зустрічався з Урсулою фон дер Ляєн після того, як став президентом США у січні 2025 року. Попри відсутність особистої бесіди, американський лідер вводить мита на європейські товари в ході "глобальної торгової війни".
22 квітня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський також готовий зустрітися із Трампом у Ватикані.
- 9 березня Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Європа і США мають розбіжності, але Америка все одно союзник.
- 21 квітня Трамп заявив, що разом з першою леді Меланією відвідає поховання папи римського.
- Похорон Франциска заплановано на суботу, 26 квітня, на площі Святого Петра у Ватикані. Після служби тіло папи перевезуть для поховання до базиліки Санта-Марія-Маджоре у Римі.