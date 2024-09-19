Politico: Грузию могут лишить безвизового режима с ЕС из-за отката от демократии

Митинг в Тбилиси (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Европейский Союз может лишить Грузию безвизового режима из-за отката от демократии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного представителя Европейской комиссии.

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По его словам, ЕС готов разорвать соглашения, предоставляющие гражданам Грузии право свободно путешествовать по континенту, в связи с серьезным разрывом в отношениях между Брюсселем и властями в Тбилиси.

Собеседник издания отметил, что "все варианты рассматриваются", если партия Грузинская мечта продолжит "свою авторитарную траекторию, включая возможное временное приостановление либерализации визового режима".

"В рамках диалога о либерализации визового режима между ЕС и Грузией и соответствующего Плана действий от Грузии требовалось достичь конкретных показателей, в частности, обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации", – добавил он.

Представитель Еврокомиссии добавил, что соответствующая переоценка будет проведена в случае развития "событий, представляющих риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны".

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.

5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.

9 июля Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.

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