Politico: Грузію можуть позбавити безвізового режиму з ЄС через відступ від демократії

Мітинг у Тбілісі (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Європейський Союз може позбавити Грузію безвізового режиму через відступ від демократії. Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваного представника Європейської комісії.

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За його словами, ЄС готовий розірвати угоди, які надають громадянам Грузії право вільно подорожувати континентом, у зв’язку з серйозним розривом у відносинах між Брюсселем та владою у Тбілісі.

Співрозмовник видання зазначив, що "всі варіанти розглядаються", якщо партія Грузинська мрія продовжить "свою авторитарну траєкторію, включно з можливим тимчасовим призупиненням лібералізації візового режиму".

"У межах діалогу про лібералізацію візового режиму між ЄС і Грузією та відповідного Плану дій від Грузії вимагалося досягти конкретних показників, зокрема забезпечення захисту основних прав і запобігання дискримінації", – додав він.

Представник Єврокомісії додав, що відповідна переоцінка буде проведена у разі розвитку "подій, які становлять ризик для внутрішньої безпеки Шенгенської зони".

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.

5 червня посол ЄС в Грузії Герчинський сказав, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим з країною переглянуть.

9 липня Герчинський заявив, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.

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