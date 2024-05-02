Politico: Си собирается во Францию. Перед этим Макрон проведет "тайную" встречу с Шольцем

Источники Politico отмечают, что основной темой "тайного ужина" Макрона и Шольца будет визит Си во Францию, который состоится 5 мая

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Французский президент Эмманюэль Макрон встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем на "тайный ужин" перед приездом китайского лидера Си Цзиньпина во Францию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих неназванных лиц, ознакомленных с этим вопросом.

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Собеседники журналистов отметили, что неофициальная встреча двух европейских лидеров должна пройти в парижском ресторане, Шольц и Макрон придут туда с женами.

По данным Politico, основной темой "тайного ужина" будет визит Си во Францию, который состоится 5 мая. Вероятно, Шольц расскажет Макрону о деталях своей встречи с китайским лидером – та состоялась в апреле.

Сотрудник Немецкого фонда Маршалла Ноа Баркин считает, что Макрон планирует убедить Шольца быть с ним на предстоящей встрече с Си. Также планируется, что участие примет глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Шольц встретился с Си 16 апреля в Пекине. По прибытии немецкий канцлер написал, что его встреча с лидером КНР будет касаться, в частности, того, как они могут "внести больший вклад в установление справедливого мира в Украине".

29 апреля стало известно, что Си посетит Европу с 5 по 10 апреля. В МИД Китая заявили, что лидер страны посетит также Сербию, по приглашению президента Александра Вучича, а также Венгрию, по приглашению главы Тамаша Шуйока и премьер-министра Виктора Орбана.

Нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко сообщил LIGA.net, что этот визит является ответом на визит Макрона в Китай и, вероятнее всего, главной темой этой встречи будут экономические вопросы. В то же время Мережко допускает, что Макрон поднимет вопрос российской агрессии против Украины.

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