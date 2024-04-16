Шольц встретился с Си Цзиньпином в Пекине. На повестке дня – война в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц 16 апреля встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине Об этом сообщило информационное агентство Xinhua.
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Сам Шольц на странице X (Twitter) ранее написал, что его встреча с Си будет касаться, в частности, того, как они могут "внести больший вклад в установление справедливого мира в Украине".
"Моя встреча с президентом Си также будет посвящена тому, как мы можем внести больший вклад в справедливый мир в Украине. Хорошо, что после моего последнего визита в Китай между нашими правительствами состоялся интенсивный обмен мнениями. У нас много тем", - отметил немецкий канцлер. .
- 8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.
- 10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.
- В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критики или давление" из-за своих связей с Москвой.
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