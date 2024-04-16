Шольц зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні. На порядку денному – війна в Україні

"Моя зустріч із Сі буде присвячена тому, як ми можемо зробити більший внесок у справедливий мир в Україні", – написав канцлер

Олаф Шольц та Сі Цзіньпін (Фото: X)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 квітня зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Про це повідомила інформаційна агенція Xinhua.

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Сам Шольц на сторінці у X (Twitter) раніше написав, що його зустріч з Сі стосуватиметься, зокрема, того, як вони можуть "зробити більший внесок у встановлення справедливого миру в Україні".

"Моя зустріч із президентом Сі також буде присвячена тому, як ми можемо зробити більший внесок у справедливий мир в Україні. Добре, що після мого останнього візиту до Китаю між нашими урядами відбувся інтенсивний обмін думками. У нас багато тем", – зазначив німецький канцлер.

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала та не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

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