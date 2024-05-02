Politico: Сі збирається до Франції. Перед цим Макрон проведе "таємну" зустріч з Шольцом

Джерела Politico зазначають, що основною темою "таємної вечері" Макрона й Шольца буде візит Сі до Франції, який відбудеться 5 травня

Емманюель Макрон та Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Французький президент Емманюель Макрон зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на "таємну вечерю" перед приїздом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Франції. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох неназваних осіб, ознайомлених з цим питанням.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Співрозмовники журналістів зазначили, що неофіційна зустріч двох європейських лідерів має відбутися у паризькому ресторані, Шольц і Макрон прийдуть туди з дружинами.

За даними Politico, основною темою "таємної вечері" буде візит Сі до Франції, який відбудеться 5 травня. Ймовірно, Шольц розповість Макрону про деталі своєї зустрічі з китайським лідером – та відбулася у квітні.

Співробітник Німецького фонду Маршалла Ноа Баркін вважає, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на майбутній зустрічі з Сі. Також планується, що участь візьме голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Шольц зустрівся з Сі 16 квітня у Пекіні. Після прибуття німецький канцлер написав, що його зустріч з лідером КНР стосуватиметься, зокрема того, як вони можуть "зробити більший внесок у встановлення справедливого миру в Україні".

29 квітня стало відомо, що Сі відвідає Європу з 5 до 10 квітня. У МЗС Китаю заявили, що лідер країни відвідає також Сербію, на запрошення президента Александра Вучича, а також Угорщину, на запрошення очільника Тамаша Шуйока та прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко повідомив LIGA.net, що цей візит є відповіддю на візит Макрона до Китаю й, імовірніше, головною темою цієї зустрічі будуть економічні питання. Водночас Мережко допускає, що Макрон порушить питання російської агресії проти України.

Читайте також: Макрон вважає, що в Європі відбувається "стратегічне пробудження". Пояснив на прикладах