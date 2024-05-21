Politico: США могут выделить Украине новый пакет помощи на этой неделе

Источники издания из американских чиновников заявили, что администрация Байдена планирует вернуться к оказанию Украине помощи каждые две недели

Белый дом (Фото: Пресс-служба)

США могут объявить о новом пакете помощи Украине в течение недели. Об этом сообщает журналист Politico со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

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По данным собеседников издания, вряд ли о новой партии помощи будет объявлено сегодня, по итогам очередного заседания контактной группы в формате "Рамштайн".

В то же время, источники Politico отмечают, что новый пакет военной помощи Украине может появиться позже на этой неделе.

Таким образом, продолжили собеседники, администрация президента Джо Байдена пытается вернуться к привычному графику предоставления военной помощи Украине. До продолжительной паузы в Конгрессе американские союзники отправляли Украине вооружение каждые две недели.

С апреля 2024 года США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд из-за Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у американских производителей для Украины.

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