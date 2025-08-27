Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Европейский Союз

Разблокировка процесса евроинтеграции может быть принята в ближайшее время

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять возражения против вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного дипломата.

Издание не сообщает, при каких обстоятельствах американский лидер убедил главу венгерского правительства изменить свое мнение.

"Этот факт изменил ситуацию с вступлением Украины в ЕС", – заявил собеседник Politico.

Орбан заблокировал открытие переговорных кластеров для Украины, что остановило процесс евроинтеграции страны. Это также повлияло на Молдову, которая должна была начать переговоры с ЕС одновременно с Украиной.

Европейские чиновники рассматривали возможность разделения вступления двух стран, поскольку у венгерского лидера нет претензий к Молдове. Однако такая ситуация вредит интересам Украины.

Два источника издания в дипломатических кругах выразили надежду, что "тупиковая ситуация" в отношении вступления Украины может быть разрешена в ближайшие месяцы, учитывая давление на Будапешт.