Politico: Трамп переконав Орбана припинити блокувати вступ України до Євросоюзу

Розблокування процесу євроінтеграції може бути ухвалено найближчим часом

Віктор Орбан та Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти заперечення щодо вступу України до Євросоюзу. Про це повідомляє Politico із посиланням на неназваного дипломата.

Видання не повідомляє, за яких обставин американський лідер вмовив главу угорського уряду змінити думку.

"Цей факт змінив ситуацію зі вступом України до ЄС" – заявив співрозмовник Politico.

Орбан заблокував відкриття переговорних кластерів для України, що застопорило процес євроінтеграції країни. Це також вплинуло на Молдову, яка мала розпочати переговори з ЄС одночасно з Україною.

Європейські чиновники розглядали можливість відокремити вступ двох країн, адже угорський лідер не має претензій до Молдови. Втім, така ситуація шкодить інтересам України.

Двоє співрозмовників видання у дипломатичних колах висловили сподівання, що "глухий кут" щодо вступу України може бути вирішено у найближчі місяці, враховуючи тиск на Будапешт.