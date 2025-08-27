Politico: Трамп переконав Орбана припинити блокувати вступ України до Євросоюзу
Президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти заперечення щодо вступу України до Євросоюзу. Про це повідомляє Politico із посиланням на неназваного дипломата.
Видання не повідомляє, за яких обставин американський лідер вмовив главу угорського уряду змінити думку.
"Цей факт змінив ситуацію зі вступом України до ЄС" – заявив співрозмовник Politico.
Орбан заблокував відкриття переговорних кластерів для України, що застопорило процес євроінтеграції країни. Це також вплинуло на Молдову, яка мала розпочати переговори з ЄС одночасно з Україною.
Європейські чиновники розглядали можливість відокремити вступ двох країн, адже угорський лідер не має претензій до Молдови. Втім, така ситуація шкодить інтересам України.
Двоє співрозмовників видання у дипломатичних колах висловили сподівання, що "глухий кут" щодо вступу України може бути вирішено у найближчі місяці, враховуючи тиск на Будапешт.
- 18 серпня агенція Bloomberg повідомила, що Трамп зателефонував Орбану після переговорів з Зеленським та європейськими лідерами, аби обговорити, чому угорський прем'єр-міністр блокує переговори про вступ України до Європейського Союзу.
