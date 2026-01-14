Politico: В ЕС могут создать должность переговорщика с Россией

Европейские правительства опасаются, что США заключат сделку с РФ, поэтому давят на ЕС с требованием назначить единого переговорщика, пишет Politico

Фото: EPA

Европейский Союз рассматривает возможность создания должности специального представителя, который будет представлять интересы блока в переговорах с Россией по завершению войны России против Украины. Об этом изданию Politico сообщили три неназванных дипломата и чиновники, непосредственно знакомые с переговорами.

Впервые идею специального представителя европейские лидеры обсудили на саммите ЕС в марте 2025 года. Тогда она получила широкую поддержку, однако окончательное решение не было принято. На фоне отсутствия прогресса в переговорах президента США Дональда Трампа с российской стороной разговоры об этом активизировались.

Сторонники этого плана – в частности Италия и Франция – заручились поддержкой в Европейской комиссии и среди нескольких других стран по созданию такой должности, пишет издание. Европейские правительства серьезно обеспокоены тем, что Трамп может договориться с российским диктатором Владимиром Путиным без учета интересов Европы.

Назначение спецпредставителя имеет целью обеспечить Евросоюзу "место за столом" и защитить ключевые принципы (так называемые "красные линии"), в частности:

будущее членство Украины в НАТО;

долгосрочную архитектуру безопасности на континенте;

экономические и политические последствия любого мирного плана.

Что касается кандидатур на эту должность, обсуждаются несколько влиятельных должностных лиц, которые могли бы вести диалог как с Вашингтоном, так и с Москвой. Это экс-премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги, а также действующий президент Финляндии Александр Стубб. Последнего считают удачным кандидатом из-за опыта общения с Трампом и глубокого понимания российской угрозы, ведь его страна граничит с Россией и уже была объектом гибридных кампаний Кремля.

Идея создания новой должности вызвала неоднозначную реакцию в структурах ЕС. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас позиционирует себя как единственного легитимного кандидата на любую роль в переговорах о будущем Украины. Назначение отдельного посланника может ослабить ее позиции.

"Остаются серьезные разногласия относительно деталей этой должности. Критики говорят, что назначение переговорщика будет означать, будто Россия готова к добропорядочным переговорам и примет что-то другое, кроме полного подчинения Украины. Усилия Трампа стать посредником в сделке пока не принесли успеха: Кремль отказывается отступать от своего требования о передаче Украиной территорий, которые российские войска не смогли завоевать", – пишет Politico.

Чиновники подтвердили изданию, что ключевые аспекты – в частности, будет ли этот человек представлять только ЕС или всю "коалицию желающих", – еще не проработаны. То же касается дипломатического ранга и формата: будет ли это официальное назначение бюрократа или неформальное делегирование роли действующему национальному лидеру.

Критики идеи отмечают, что попытка прямого диалога с Путиным может быть воспринята Кремлем как слабость и де-факто легитимизировать российские требования.