Politico: У ЄС можуть створити посаду перемовника з Росією

Європейські уряди побоюються, що США укладуть угоду з Росією, тому тиснуть на ЄС з вимогою призначити єдиного перемовника, пише Politico

Фото: EPA

Європейський Союз розглядає можливість створення посади спеціального представника, який представлятиме інтереси блоку у переговорах з Росією щодо завершення війни Росії проти України. Про це виданню Politico повідомили три неназвані дипломати та чиновники, безпосередньо обізнані з переговорами.

Вперше ідею спеціального представника європейські лідери обговорили на саміті ЄС у березні 2025 року. Тоді вона отримала широку підтримку, однак остаточне рішення не було прийняте. На тлі відсутності прогресу в переговорах президента США Дональда Трампа з російською стороною розмови про це активізувалися.

Прихильники цього плану – зокрема Італія та Франція – заручилися підтримкою в Європейській комісії та серед кількох інших країн щодо створення такої посади, пише видання. Європейські уряди серйозно занепокоєні тим, що Трамп може домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним без врахування інтересів Європи.

Призначення спецпредставника має на меті забезпечити Євросоюзу "місце за столом" та захистити ключові принципи (так звані "червоні лінії"), зокрема:

майбутнє членство України в НАТО;

довгострокову архітектуру безпеки на континенті;

економічні та політичні наслідки будь-якого мирного плану.

Щодо кандидатур на цю посаду обговорюються кілька впливових посадовців, які могли б вести діалог як з Вашингтоном, так і з Москвою. Це експрем’єр-міністр Італії та ексголова Європейського центрального банку Маріо Драгі, а також чинний президент Фінляндії Александр Стубб. Останнього вважають вдалим кандидатом через досвід спілкування з Трампом та глибоке розуміння російської загрози, адже його країна межує з Росією і вже була об'єктом гібридних кампаній Кремля.

Ідея створення нової посади викликала неоднозначну реакцію в структурах ЄС. Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас позиціонує себе як єдиного легітимного кандидата на будь-яку роль у переговорах про майбутнє України. Призначення окремого посланця може послабити її позиції.

"Залишаються серйозні розбіжності щодо деталей цієї посади. Критики кажуть, що призначення перемовника означатиме, ніби Росія готова до доброчесних переговорів і прийме щось інше, крім повного підкорення України. Зусилля Трампа стати посередником в угоді поки що не принесли успіху: Кремль відмовляється відступати від своєї вимоги щодо передачі Україною територій, які російські війська не змогли завоювати", – пише Politico.

Посадовці підтвердили виданню, що ключові аспекти – зокрема, чи представлятиме ця людина лише ЄС, чи всю "коаліцію охочих" – ще не опрацьовані. Те саме стосується дипломатичного рангу та формату: чи це буде офіційне призначення бюрократа, чи неформальне делегування ролі чинному національному лідеру.

Критики ідеї наголошують, що спроба прямого діалогу з Путіним може бути сприйнята Кремлем як слабкість і де-факто легітимізувати російські вимоги.