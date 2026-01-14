Politico: У ЄС можуть створити посаду перемовника з Росією
Європейський Союз розглядає можливість створення посади спеціального представника, який представлятиме інтереси блоку у переговорах з Росією щодо завершення війни Росії проти України. Про це виданню Politico повідомили три неназвані дипломати та чиновники, безпосередньо обізнані з переговорами.
Вперше ідею спеціального представника європейські лідери обговорили на саміті ЄС у березні 2025 року. Тоді вона отримала широку підтримку, однак остаточне рішення не було прийняте. На тлі відсутності прогресу в переговорах президента США Дональда Трампа з російською стороною розмови про це активізувалися.
Прихильники цього плану – зокрема Італія та Франція – заручилися підтримкою в Європейській комісії та серед кількох інших країн щодо створення такої посади, пише видання. Європейські уряди серйозно занепокоєні тим, що Трамп може домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним без врахування інтересів Європи.
Призначення спецпредставника має на меті забезпечити Євросоюзу "місце за столом" та захистити ключові принципи (так звані "червоні лінії"), зокрема:
майбутнє членство України в НАТО;
довгострокову архітектуру безпеки на континенті;
економічні та політичні наслідки будь-якого мирного плану.
Щодо кандидатур на цю посаду обговорюються кілька впливових посадовців, які могли б вести діалог як з Вашингтоном, так і з Москвою. Це експрем’єр-міністр Італії та ексголова Європейського центрального банку Маріо Драгі, а також чинний президент Фінляндії Александр Стубб. Останнього вважають вдалим кандидатом через досвід спілкування з Трампом та глибоке розуміння російської загрози, адже його країна межує з Росією і вже була об'єктом гібридних кампаній Кремля.
Ідея створення нової посади викликала неоднозначну реакцію в структурах ЄС. Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас позиціонує себе як єдиного легітимного кандидата на будь-яку роль у переговорах про майбутнє України. Призначення окремого посланця може послабити її позиції.
"Залишаються серйозні розбіжності щодо деталей цієї посади. Критики кажуть, що призначення перемовника означатиме, ніби Росія готова до доброчесних переговорів і прийме щось інше, крім повного підкорення України. Зусилля Трампа стати посередником в угоді поки що не принесли успіху: Кремль відмовляється відступати від своєї вимоги щодо передачі Україною територій, які російські війська не змогли завоювати", – пише Politico.
Посадовці підтвердили виданню, що ключові аспекти – зокрема, чи представлятиме ця людина лише ЄС, чи всю "коаліцію охочих" – ще не опрацьовані. Те саме стосується дипломатичного рангу та формату: чи це буде офіційне призначення бюрократа, чи неформальне делегування ролі чинному національному лідеру.
Критики ідеї наголошують, що спроба прямого діалогу з Путіним може бути сприйнята Кремлем як слабкість і де-факто легітимізувати російські вимоги.
- 19 грудня 2025 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейцям доведеться знайти спосіб відновити діалог із Росією безпосередньо. Він вважає, що слід знову говорити з Путіним.
- 21 грудня Володимир Зеленський підтвердив, що Макрон обговорював із ним прямий діалог з Росією в разі, якщо Америці не вдасться зупинити окупантів. Але президент вважає, що потрібно боротися за участь США в мирному діалозі.
- На брифінгу 9 січня 2026 року прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європі слід налагодити діалог з Росією щодо України, та застерегла європейських партнерів від "часткового й безладного" контакту з російським диктатором.
Коментарі (0)