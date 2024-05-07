Politico: В ЕС нашли альтернативу для стран, которые откажутся отдать активы РФ на оружие

Фото: 71 отдельная егерская бригада

Европейский Союз рассматривает возможность разрешить нейтральным странам отказаться от использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

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Предложение поступило накануне встречи 27 посланников ЕС, которая состоится в среду, 8 мая. На ней председательствующая в Совете Бельгия надеется заключить соглашение о разблокировании финансирования для Украины. По словам собеседников издания, она заключается в том, что страны, выступающие против военной помощи Киеву, могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи.

В материале говорится, что предоставление доходов от российских активов на закупку оружия для Украины – это последняя попытка привлечь на свою сторону страны ЕС, не входящие в НАТО – такие, как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия. Другие ярые критики военной стратегии ЕС в Украине, такие как Венгрия и Словакия, также поддерживают эту оговорку.

Один из собеседников Politico отметил, что Германия, Франция и Италия с наименьшим энтузиазмом относятся к этому предложению из-за юридических и финансовых рисков, поэтому есть опасения, что эти страны не поддержат соответствующее соглашение 8 мая.

В случае одобрения документа, ЕС откроет путь для перевода от 2,5 до 3 млрд евро до июля для поддержки обороны Украины от российской агрессии.