Politico: У ЄС знайшли альтернативу для країн, які відмовляться спрямувати російські активи на зброю
Європейський Союз розглядає можливість дозволити нейтральним країнам відмовитися від використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України. Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваних європейських дипломатів.
Пропозиція надійшла напередодні зустрічі 27 посланців ЄС, що відбудеться у середу 8 травня, на якій Бельгія (головує в Раді) сподівається укласти угоду щодо розблокування фінансування для України. За словами співрозмовників видання, вона полягає в тому, що країни, які виступають проти військової допомоги Києву, можуть обмежитися наданням гуманітарної допомоги.
У матеріалі йдеться, що надання прибутків від російських активів на закупівлю зброї для України – це остання спроба залучити на свій бік країни ЄС, які не входять до НАТО – такі, як Австрія, Мальта, Кіпр та Ірландія. Інші затяті критики військової стратегії ЄС в Україні, такі як Угорщина та Словаччина, також підтримують це застереження.
Один зі співрозмовників Politico зазначив, що Німеччина, Франція та Італія з найменшим ентузіазмом ставляться до цієї пропозиції через юридичні та фінансові ризики, тому є побоювання, що ці країни не підтримають відповідну угоду 8 травня.
У разі схвалення документа ЄС відкриє шлях для переказу від 2,5 до 3 млрд євро до липня для підтримки оборони України від російської агресії.
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