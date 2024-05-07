Politico: У ЄС знайшли альтернативу для країн, які відмовляться спрямувати російські активи на зброю

Фото: 71 окрема єгерська бригада

Європейський Союз розглядає можливість дозволити нейтральним країнам відмовитися від використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України. Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваних європейських дипломатів.

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Пропозиція надійшла напередодні зустрічі 27 посланців ЄС, що відбудеться у середу 8 травня, на якій Бельгія (головує в Раді) сподівається укласти угоду щодо розблокування фінансування для України. За словами співрозмовників видання, вона полягає в тому, що країни, які виступають проти військової допомоги Києву, можуть обмежитися наданням гуманітарної допомоги.

У матеріалі йдеться, що надання прибутків від російських активів на закупівлю зброї для України – це остання спроба залучити на свій бік країни ЄС, які не входять до НАТО – такі, як Австрія, Мальта, Кіпр та Ірландія. Інші затяті критики військової стратегії ЄС в Україні, такі як Угорщина та Словаччина, також підтримують це застереження.

Один зі співрозмовників Politico зазначив, що Німеччина, Франція та Італія з найменшим ентузіазмом ставляться до цієї пропозиції через юридичні та фінансові ризики, тому є побоювання, що ці країни не підтримають відповідну угоду 8 травня.

У разі схвалення документа ЄС відкриє шлях для переказу від 2,5 до 3 млрд євро до липня для підтримки оборони України від російської агресії.