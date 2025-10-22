Полиция: Двое одесситов создали фейковую страницу Мадяра и собрали 1 млн грн на свои нужды
Правоохранители задержали двух жителей Одесской области, которые собирали донаты от имени командующего Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Героя Украины Роберта Бровди (Мадяра). Об этом сообщили пресс-служба Национальной полиции и Офис генерального прокурора.
Полицейские выяснили, что мужчины создали в соцсети TikTok ряд фейковых аккаунтов, используя настоящее имя Мадяра. Они публиковали реальные видео с военным и, представляясь его именем, собирали средства якобы на нужды подразделения.
По версии следствия, в дальнейшем собранные обманом средства они тратили на собственные нужды. Сейчас уже известно о семи гражданах, которые перечислили средства на их счета. Киберполиция установила администраторов мошеннических аккаунтов и места их проживания. Ими оказались жители Одесской области, один из которых является несовершеннолетним.
Прокуратура уточнила, что задержанные – мужчины 17 и 20 лет. Им объявили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием электронных средств.
По данным ОГП, подозреваемым удалось собрать 1 млн грн. Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.
