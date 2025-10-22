Полиция: Двое одесситов создали фейковую страницу Мадяра и собрали 1 млн грн на свои нужды
Подозреваемый (Фото: Нацполиция)

Правоохранители задержали двух жителей Одесской области, которые собирали донаты от имени командующего Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Героя Украины Роберта Бровди (Мадяра). Об этом сообщили пресс-служба Национальной полиции и Офис генерального прокурора.

Полицейские выяснили, что мужчины создали в соцсети TikTok ряд фейковых аккаунтов, используя настоящее имя Мадяра. Они публиковали реальные видео с военным и, представляясь его именем, собирали средства якобы на нужды подразделения.

По версии следствия, в дальнейшем собранные обманом средства они тратили на собственные нужды. Сейчас уже известно о семи гражданах, которые перечислили средства на их счета. Киберполиция установила администраторов мошеннических аккаунтов и места их проживания. Ими оказались жители Одесской области, один из которых является несовершеннолетним.

Прокуратура уточнила, что задержанные – мужчины 17 и 20 лет. Им объявили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием электронных средств.

По данным ОГП, подозреваемым удалось собрать 1 млн грн. Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото: Нацполиция
Фото: ОГП
Фото: ОГП
Фото: ОГП
