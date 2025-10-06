СБУ: В Запорожье разоблачили лиц, которые продали гуманитарной помощи для ВСУ на 8 млн грн

Схему присвоения гуманитарной помощи организовал 29-летний военный, который совершил СЗЧ, заявили в СБУ

Следственные действия (Фото: СБУ)

В Запорожье правоохранительные органы разоблачили группу лиц, которая, по версии следствия, продавала гуманитарную помощь, предназначенную для военных. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

Правоохранители задержали лиц, которые, выдавая себя за военных, получали гуманитарную помощь от благотворительных организаций, а затем продавали ее.

По версии следствия, в течение 2024-2025 годов они заработали более 8 млн грн. Среди нелегально реализованных партий товара были FPV-дроны и тактические медсредства, которые волонтеры передавали на передовую.

В полиции уточнили, что приоритетными для присвоения были тактическая медицина (турникеты, медикаменты), средства гигиены, термобелье, буржуйки, продукты питания и даже БпЛА.

В СБУ утверждают, что организатором схемы оказался 29-летний контрактник, самовольно оставивший воинскую часть. К деятельности он привлек свою жену и двух безработных друзей.

Используя поддельные удостоверения, они договаривались с благотворителями о пожертвованиях на украинскую армию. По данным правоохранителей, задержанные подделывали официальные запросы об оказании помощи воинской части, где якобы служили. После получения пожертвований они снимали постановочные видео о получении гумпомощи и направляли фальшивые акты приемки-передачи.

Во время обысков по месту жительства и в гаражах обнаружена часть волонтерской продукции, которую участники схемы не успели сбыть. Также найдены фальшивые документы, служебная печать и компьютерная техника, которую использовали для изготовления фальшивок.

Четырем участникам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

→ незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи с целью получения прибыли, совершенные организованной группой в условиях военного положения;

→ мошенничество, совершенное организованной группой;

→ использование поддельного документа.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ