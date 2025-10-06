СБУ: У Запоріжжі викрили осіб, які продали гуманітарної допомоги для ЗСУ на 8 млн грн

Схему привласнення гуманітарної допомоги організував 29-річний військовий, який здійснив СЗЧ, заявили в СБУ

Слідчі дії (Фото: СБУ)

У Запоріжжі правоохоронні органи викрили групу осіб, яка, за версією слідства, продавала гуманітарну допомогу, призначену для військових. Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

Правоохоронці затримали осіб, які, видаючи себе за військових, отримували гуманітарну допомогу від благодійних організацій, а потім продавали її.

За версією слідства, протягом 2024-2025 років вони заробили понад 8 млн грн. Серед нелегально реалізованих партій товару були FPV-дрони й тактичні медзасоби, які волонтери передавали на передову.

У поліції уточнили, що пріоритетними для привласнення були тактична медицина (турнікети, медикаменти), засоби гігієни, термобілизна, буржуйки, харчові продукти та навіть БпЛА.

У СБУ стверджують, що організатором схеми виявився 29-річний контрактник, що самовільно залишив військову частину. До діяльності він залучив свою дружину та двох безробітних друзів.

Використовуючи підроблені посвідчення, вони домовлялися з благодійниками про донати на українську армію. За даними правоохоронців, затримані підробляли офіційні запити про надання допомоги військовій частині, де нібито служили. Після отримання пожертв вони знімали поставні відео про отримання гумдопомоги та направляли фальшиві акти прийняття-передання.

Під час обшуків за місцями проживання та в гаражах виявлено частину волонтерської продукції, яку учасники схеми не встигли збути. Також знайдено фальшиві документи, службову печатку та комп’ютерну техніку, що використовували для виготовлення фальшивок.

Чотирьом учасникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

→ незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану;

→ шахрайство, вчинене організованою групою;

→ використання підробленого документа.

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція

Фото: СБУ

