Полиция: Подозреваемая по делу Шеремета отказывалась покидать суд

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В полиции говорят, что подозреваемая по делу Павла Шеремета Юлия Кузьменко отказывалась покидать зал Апелляционного суда Киева, поэтому правоохранители были вынуждены "создать коридор", чтобы ее вывести. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Подозреваемая отказалась покидать зал суда. Выполняя решение суда, правоохранители создали коридор для того, чтобы вывести подозреваемую. Во время этого произошла потасовка с гражданами, которые препятствовали правоохранителям. Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что суд перенес заседание, так как "не явились отдельные участники процесса".

Как известно, на заседание не явилась именно сторона обвинения, то есть представители прокуратуры. В ГПУ пояснили, что перенос апелляции произошел из-за несвоевременной передачи в ГПУ материалов из Печерского районного суда и неверном информировании о заседании.

После того, как судья закрыл заседание, адвокат и поддерживающие Кузьменко граждане отказались покидать зал суда. Сама подозреваемая также заявила, что не выйдет из стеклянного бокса для подсудимых до 24 декабря, даты, на которую назначено заседание. После этого в зал суда вошли правоохранители в касках и бронежилетах и вывели Кузьменко.