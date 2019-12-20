Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полиция: Подозреваемая по делу Шеремета отказывалась покидать суд

Полиция: Подозреваемая по делу Шеремета отказывалась покидать суд - Фото
Скриншот с видео
20.12.2019, 21:31

В полиции подтвердили, что суд перенес заседание, так как "не явились отдельные участники процесса"

В полиции говорят, что подозреваемая по делу Павла Шеремета Юлия Кузьменко отказывалась покидать зал Апелляционного суда Киева, поэтому правоохранители были вынуждены "создать коридор", чтобы ее вывести. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Подозреваемая отказалась покидать зал суда. Выполняя решение суда, правоохранители создали коридор для того, чтобы вывести подозреваемую. Во время этого произошла потасовка с гражданами, которые препятствовали правоохранителям. Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что суд перенес заседание, так как "не явились отдельные участники процесса".

Как известно, на заседание не явилась именно сторона обвинения, то есть представители прокуратуры. В ГПУ пояснили, что перенос апелляции произошел из-за несвоевременной передачи в ГПУ материалов из Печерского районного суда и неверном информировании о заседании.

После того, как судья закрыл заседание, адвокат и поддерживающие Кузьменко граждане отказались покидать зал суда. Сама подозреваемая также заявила, что не выйдет из стеклянного бокса для подсудимых до 24 декабря, даты, на которую назначено заседание. После этого в зал суда вошли правоохранители в касках и бронежилетах и вывели Кузьменко.

Напишите нам
суд Павел Шеремет Юлия Кузьменко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 