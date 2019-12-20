Дело Шеремета. Полиция силой вывела Кузьменко из суда: видео

Скриншот с видео

Правоохранители в касках и бронежилетах вошли в помещение Апелляционного суда, где не состоялось заседание по жалобе защитников подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом сообщает корреспондент hromadske из зала суда.

У залі суду, де так і не відбулося засідання у справі Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Шеремета, спецпризначенці почали штурм.



Вранці суд переніс розгляд справи на 24 грудня, але прихильники Кузьменко не покидали зали суду, сподіваючись, що засідання відбудеться pic.twitter.com/K7wUF6oAIQ — hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019

Он передает, что Кузьменко вывели из суда.

Штурм зали Апеляційного суду pic.twitter.com/Bp13lJcmgg — hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019

Сегодня, по информации theБабель, Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы адвоката подозреваемой на 24 декабря на 12:00.

Судья заявил, что коллегия судей не успела ознакомиться с материалами дела, которые передали из Печерского суда. На заседание также не явились прокуроры. В ответ адвокат Кузьменко Владислав Добош предложил сделать перерыв на несколько часов, чтобы прокуроры смогли прибыть в суд, а судьи — ознакомиться с материалами дела.

После того, как судья закрыл заседание, адвокат и поддерживающие Кузьменко граждане отказались покидать зал суда. Сама подозреваемая также заявила, что не выйдет из стеклянного бокса для подсудимых до 24 декабря.