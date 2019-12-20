Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Шеремета. Полиция силой вывела Кузьменко из суда: видео

Дело Шеремета. Полиция силой вывела Кузьменко из суда: видео - Фото
Скриншот с видео
20.12.2019, 17:59

Сегодня подозреваемая отказалась покидать зал суда из-за переноса рассмотрения жалобы ее адвоката

Правоохранители в касках и бронежилетах вошли в помещение Апелляционного суда, где не состоялось заседание по жалобе защитников подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом сообщает корреспондент hromadske из зала суда.

Он передает, что Кузьменко вывели из суда.

Сегодня, по информации theБабель, Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы адвоката подозреваемой на 24 декабря на 12:00.

Судья заявил, что коллегия судей не успела ознакомиться с материалами дела, которые передали из Печерского суда. На заседание также не явились прокуроры. В ответ адвокат Кузьменко Владислав Добош предложил сделать перерыв на несколько часов, чтобы прокуроры смогли прибыть в суд, а судьи — ознакомиться с материалами дела.

После того, как судья закрыл заседание, адвокат и поддерживающие Кузьменко граждане отказались покидать зал суда. Сама подозреваемая также заявила, что не выйдет из стеклянного бокса для подсудимых до 24 декабря.

  • 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них: подозрения объявлены военному и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Кузьменко. 
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. Все они говорят, что это вымысел. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.
  • 13-14 декабря Кузьменко и Антоненко арестовали на два месяца, Дугарь отправили под домашний арест.

Напишите нам
суд Павел Шеремет Юлия Кузьменко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 