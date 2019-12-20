ГПУ обновила группу прокуроров по делу Шеремета

На месте убийства Шеремета, июль 2016-го (Фото: Роман Пилипей/ЕРА)

Сегодня, 20 декабря, была обновлена группа прокуроров, которая осуществляет процессуальное руководство в производстве по убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В настоящий момент работающая по делу группа прокуроров состоит из шести человек.

В ГПУ подтвердили, что вчера пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации одним из прокуроров, входившем в группу.

Также в ГПУ заявили, что перенос апелляции на арест подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко произошел из-за несвоевременной передачи в ГПУ материалов из Печерского районного суда и неверном информировании о заседании.