Прокурор, подписавший подозрение Антоненко, не прошел аттестацию

Павел Шеремет Фото: скриншот видео

Начальник Управления надзора за соблюдением законов Нацполицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, который подписал подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел переаттестацию. Об этом говорится на сайте ГПУ.

ГПУ обнародовала результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований: "Лукашенко Александр Александрович – неуспешно".

Ранее адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко опубликовал текст подозрения ветерану АТО, в котором было видно, что его подписал Лукашенко.

Это означает, что теперь по делу Шеремета будет назначен новый процессуальный руководитель.