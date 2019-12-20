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Прокурор, подписавший подозрение Антоненко, не прошел аттестацию

Прокурор, подписавший подозрение Антоненко, не прошел аттестацию - Фото
Павел Шеремет Фото: скриншот видео
20.12.2019, 14:04

Александр Лукашенко не прошел переаттестацию в Генпрокуратуре

Начальник Управления надзора за соблюдением законов Нацполицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, который подписал подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел переаттестацию. Об этом говорится на сайте ГПУ. 

ГПУ обнародовала результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований: "Лукашенко Александр Александрович – неуспешно".

Ранее адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко опубликовал текст подозрения ветерану АТО, в котором было видно, что его подписал Лукашенко. 

Это означает, что теперь по делу Шеремета будет назначен новый процессуальный руководитель. 

  • 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.
  • 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них: подозрения объявлены военному и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Кузьменко. 
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. Все они говорят, что это вымысел. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.
  • 13-14 декабря Кузьменко и Антоненко арестовали на два месяца, Дугарь отправили под домашний арест.
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Павел Шеремет андрей антоненко
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