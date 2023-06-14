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Полиция показала "шокирующие кадры" спасения людей из-под завалов в Краматорске – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 20:57
Полиция показала
Последствия российского ракетного удара по Краматорску утром 14 июня (Фото: Донецкая ОВА)

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал "шокирующие кадры" спасения людей из-под завалов в Краматорске после российского ракетного обстрела.

Сегодня утром, в 5 часов, российские ракеты разрушили десятки домовладений, среди которых были и дома патрульных батальона Краматорска и Славянска, сообщил Белошицкий.

В результате коварного террористического акта РФ два человека погибли, еще двое получили ранения.

Спасательная операция продолжалась несколько часов. Первым на место прибыл экипаж Игоря Постащука, Евгения Волохи и Андрея Ворончихина. Именно они на видео помогают разбирать обломки домов и спасать людей. Благодаря слаженным действиям полицейских, спасателей, парамедиков и соседей удалось вытащить из-под завалов женщину и мужчину, рассказал Белошицкий.

  • Ранним утром 14 июня российские оккупанты ударили ракетами по Краматорску и Константиновке, погибли и ранены мирные жители.
Вадим Ребрина
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краматорскракетный удар
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