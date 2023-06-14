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Поліція показала "шокуючі кадри" порятунку людей з-під завалів у Краматорську – відео

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 20:57
Поліція показала
Наслідки російського ракетного удару по Краматорську вранці 14 червня (Фото: Донецька ОВА)

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував "шокуючі кадри" порятунку людей з-під завалів у Краматорську після російського ракетного обстрілу.

Сьогодні вранці, о 5-й годині, російські ракети зруйнували десятки домоволодінь, серед яких були й домівки патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська, повідомив Білошицький.

Внаслідок підступного терористичного акту РФ дві людини загинули, ще двоє отримали поранення.

Рятувальна операція відбувалася кілька годин. Першим на місце прибув екіпаж Ігоря Постащука, Євгена Волохи та Андрія Ворончихіна. Саме вони на відео допомагають розбирати уламки будинків та рятувати людей. Завдяки злагодженим діям поліцейських, рятувальників, парамедиків та сусідів вдалося витягнути з-під завалів жінку та чоловіка, розповів Білошицький.

  • Рано-вранці 14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці, загинули та поранені мирні жителі. 
Вадим Ребрина
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Краматорськракетний удар
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